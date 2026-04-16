Выставка о Севастополе откроется в Санкт-Петербурге

Севастополь — город, чья стойкость дважды становилась частью мировой военной истории. Работы, сделанные участниками тех событий, покажут жителям и гостям Санкт-Петербурга.

С 23 апреля по 16 июня в музейно-выставочном центре РОСФОТО, ул.Большая Морская, 35, пройдет выставка «Севастополь — город двух оборон», сообщила пресс-служба Музея Обороны Севастополя.

Экспозиция объединяет два периода города, который выдержал многомесячные осады и стал символом несгибаемой стойкости: Крымскую войну 1854-1855 гг. и оборону Севастополя 1941-1942 гг.

На выставке будут представлены литографированные и фототипические альбомы второй половины XIX века, более 300 фотографий, фрагменты кинохроники, документы и личные вещи, позволяющие увидеть Севастополь таким, каким его запечатлели участники героических событий.