Студенты колледжа отправились с экскурсией на производство

В Центре Упаковки и Дизайна провели экскурсию для студентов-дизайнеров второго курса Севастопольского профессионального художественного колледжа. Им показали, как изготавливают экологичную упаковку, картонную мебель и необычные арт-объекты.

Севастопольское ООО «Центр Упаковки и Дизайна» специализируется на производстве упаковки из гофрокартона с 1997 года. Это один из крупнейших производителей упаковки в Крыму. На предприятии активно внедряют автоматизацию, в том числе в производстве гофрорешетки для винодельческой отрасли и использует собственные IT-решения для повышения эффективности.

Кроме коммерческих успехов предприятие активно участвует в просветительских программах, знакомя учащихся средних профессиональных и высших учебных заведений с реальными производственными процессами.

— Посещение предприятия — важный этап практической подготовки студентов. Здесь они своими глазами смогут наблюдать за процессом работы современного промышленного оборудования и наших специалистов и понять, какие компетенции им необходимо развивать в первую очередь. Это позволит студентам уже сейчас оценить перспективы работы на промышленном предприятии, осознать востребованность выбранной профессии, — отметил генеральный директор «Центра Упаковки и Дизайна» Юрий Пефтиев.

Фирма, как и многие другие предприятия, испытывает трудности с кадрами.

— Нам трудно найти квалифицированных специалистов, в том числе и дизайнеров. Мы бы хотели взять на работу не суперпрофессионала с опытом работы на других предприятиях. Такие специалисты стоят дорого, но приходят в компанию и начинают диктовать свои правила, ставить исключительные условия. Нам проще воспитывать специалистов самим. Брать на работу начинающих, не отягощенных какими-то правилами. Не с нуля, конечно. Тех общих знаний о профессии, которые они получают в колледже, нам достаточно, — уточнил директор.

Во время экскурсии студенты посетили производственный участок, где происходит промышленная обработка материала: рилево-резательный станок. Это узкоспециализированное оборудование для рилевания (начертания линии сгиба) гофрированного или обычного картона, а также используемого для их дальнейшей нарезки. Студенты также увидели линию по изготовления гофрорешетки (перегородки для бутылок) и ящиков под винные изделия; промышленный плоттер, принтер, лазерный гравер, которые позволяют делать качественные изделия больших размеров. Ребятам рассказали, чем промышленный дизайн отличается от фриланса, как на предприятии настраивают печатные станки и цвета с помощью спектрфотометра. готовят макеты для печати.

Важность практической составляющей в учебном процессе отметили и сами студенты.

— Было интересно и познавательно. Я впервые оказалась на таком большом предприятии. Некое представление о возможностях моей будущей профессии у меня было, но я узнала для себя и что-то новое: увидела в работе большой промышленный плоттерный станок, узнала, что в нашем городе есть такое предприятие, где, если повезет, можно будет проходить практику, — поделилась впечатлениями студентка-второкурсница Елена Мельник.

Подвела итог встречи преподаватель специальных дисциплин Севастопольского профессионального художественного колледжа Дарья Папушой. Она призналась, что экскурсия на предприятие «Центр Упаковки и Дизайна» была весьма продуктивной.

— Считаю, что такие экскурсии очень полезны. Сейчас мы наводим мосты с руководством предприятия. Готовы провести переговоры и подписать договор с «Центром Упаковки и Дизайна» о сотрудничестве в сфере практической подготовки кадров, — резюмировала преподаватель-наставник.