Проезд в общественном транспорте подорожает

С 25 апреля стоимость проезда в общественном транспорте Севастополя увеличится, сообщили в пресс-службе правительства города.

Стоимость одной поездки и провоза багажа на регулируемых маршрутах при оплате электронными средствами платежа — банковской картой, смартфоном или ЕГКС — поднимут с 30 до 35 рублей, при оплате наличными — с 35 до 40 рублей.

Бесплатный проезд для 34 льготных категорий жителей города сохраняется. Доля льготных перевозок составляет более 40% от общего числа поездок.

В пресс-службе отметили, что в Севастополе цена на проезд в общественном транспорте остается одной из самых низких в ЮФО: «Пассажиры Краснодарского края платят от 50 до 55 рублей, Ростовской области — от 41 до 48 рублей, а Астраханской области — от 35 до 51 рубля».

Предыдущий раз в Севастополе стоимость проезда поднимали в октябре 2024 года. За это время произошло увеличение стоимости топлива и запчастей.