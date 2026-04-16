Директор музея в Крыму назвал инсинуациями обвинения в краже культурного наследия

Коллекции краеведческого и художественного музеев Херсона эвакуировали осенью 2022 года во время эвакуации правобережья Днепра. В 2023 году в Центральный музей Тавриды на хранение были переданы 10 тыс. предметов из коллекции Херсонского художественного музея, преимущественно картины. 15 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение директору Центрального музея Тавриды Андрею Мальгину по статье о военных преступлениях: о хищение экспонатов из вошедшей в состав РФ Херсонской области. Там добавили, что решается вопрос об объявлении А.Мальгина в международный розыск.

А.Мальгин сказал, что обвинения Украиной российских ученых в краже культурного наследия это инсинуация, одна из форм давления и противостояния России со стороны Украины: «Попали под удар представители культуры, ученые, они начинают бить по площадям. Многие археологи находятся под санкциями. Жаль [Александра] Бутягина. Это, конечно, возмутительно. Думаю, это все инсинуации, давление, одна из форм войны».

Он отверг обвинения СБУ и сказал, что экспонаты были эвакуированы из Херсона по просьбе местных властей, это было сделано исключительно для того, чтобы сохранить культурное наследие. Эвакуация объектов проводилась в соответствии с Гаагской конвенцией о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года. «В соответствии с ней любая сторона военных действий, в зоне которых находятся культурные ценности, обязана предпринимать усилия по их спасению, непричинению им вреда. Собственно, это и было сделано», — пояснил директор музея.

А.Мальгин также напомнил, что в настоящее время в Национальном музее истории Украины находится коллекция, известная как «скифского золото», которая незаконно удерживается украинской стороной: «Мы требуем возврата наших предметов, которые были практически похищены. Пока они не вернут эти экспонаты, говорить не о чем».

О «скифском золоте»

С 19 марта по 19 апреля 2013 года «Ландесмузеем», расположенным в городе Бонн в Германии, и «Аллард Пирсон музеем» (археологическим музеем Амстердамского университета), расположенным в Амстердаме в Нидерландах, с крымскими учреждениями культуры были заключены контракты о поочередном экспонировании в рамках выставки «Крым — Золотой остров в Черном море» 565 музейных предметов, имеющих особую историческую, художественную и культурную ценность.

В марте 2014 года Республика Крым и город Севастополь были приняты в состав России и музеи со всеми экспонатами перешли в собственность РФ. При этом по окончании экспонирования указанные культурные ценности остались в Нидерландах, в связи с чем крымскими музеями было инициировано судебное разбирательство о возврате коллекции. Однако апелляционный суд Амстердама в 2021 году предписал передать экспонаты украинской стороне.