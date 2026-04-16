Бывшая «московская» школа теперь носит имя Юрия Лужкова

Щербакова Евгения

Севастопольской общеобразовательной школе №48 присвоили имя Юрия Лужкова.

Соответствующее распоряжение правительства Севастополя принято 15 апреля 2026 года в соответствие с уставом города Севастополя и его законами.

Как указано в документе, цель – увековечивание памяти Юрия Михайловича Лужкова, а также развитие системы патриотического воспитания подрастающего поколения в городе Севастополе.

Напомним, что нынешняя севастопольская школа №48 была построена по инициативе Ю.Лужкова, на средства Правительства Москвы.

Изначально она называлась школой №8 имени 850-летия Москвы МО РФ.

