Бывшая «московская» школа теперь носит имя Юрия Лужкова

Соответствующее распоряжение правительства Севастополя принято 15 апреля 2026 года в соответствие с уставом города Севастополя и его законами.

Как указано в документе, цель – увековечивание памяти Юрия Михайловича Лужкова, а также развитие системы патриотического воспитания подрастающего поколения в городе Севастополе.

Напомним, что нынешняя севастопольская школа №48 была построена по инициативе Ю.Лужкова, на средства Правительства Москвы.

Изначально она называлась школой №8 имени 850-летия Москвы МО РФ.