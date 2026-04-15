Участвуют в Дне открытых дверей

Севастопольский колледж информационных технологий и промышленности ждет школьников в субботу, 18 апреля в Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет».

Начало в 10:00, адрес — ул.Вакуленчука, 29, сообщили «Севастопольской газете» в пресс-службе департамента образования города.

В рамках дня открытых дверей для школьников устроят экскурсию по колледжу, проведут профессиональные пробы в автомастерских и познакомят с тяжелой строительной техникой.

В колледже готовят мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей, двигателей, эксплуатации транспортного электрооборудования и автоматики, беспилотных авиационных систем, машинистов крана, специалистов по организации перевозок и обслуживанию на транспорте.

Информация о Дне открытых дверей размещена на сайте Правительства РФ: «18 апреля во всех кластерах федерального проекта «Профессионалитет» пройдет единый день открытых дверей. Более 970 тысяч школьников 8-11-х классов и их родителей придут в колледжи и на предприятия, входящие в состав кластеров «Профессионалитета», чтобы узнать, как получить востребованные специальности и найти интересную работу».

Сегодня проект «Профессионалитет» объединяет 1730 колледжей и техникумов в 86 регионах России. В них учатся более двух миллионов студентов. К подготовке кадров подключено свыше три тысяч компаний-работодателей.

В рамках единого дня открытых дверей в образовательных организациях запланировано более 2,5 тысяч родительских собраний. В них примут участие руководители региональных органов исполнительной власти, а также представители крупнейших региональных компаний. На встречах расскажут о перспективных направлениях подготовки по программам «Профессионалитета», а также дадут советы по поступлению и целевому обучению.

Для школьников организуют более 3,5 тысяч экскурсий на предприятия работодателей. В техникумах и колледжах пройдет более 13 тысяч профессиональных проб, чтобы будущие студенты смогли примерить на себя различные профессии.

В десятках тысяч школ пройдет более 8,4 тысяч классных часов под названием «Профессионалитет: ты в хорошей компании!» На них расскажут о перспективах и преимуществах обучения в колледжах «Профессионалитета», стажировках и трудоустройстве, о мерах поддержки со стороны работодателей и региональных органов исполнительной власти.

Федеральный проект «Профессионалитет» запущен в 2022 году и направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики страны, обеспечения технологического и кадрового суверенитета. В 2025 году к проекту присоединился Севастополь. Но пока на сайте «Профессионалитета» нет информации ни о колледжах, ни о компаниях — участниках этого федерального проекта в нашем регионе.