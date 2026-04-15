Сохранили льготные ставки Единого налога

И в 2026 году в Севастополе будут действовать пониженные налоговые ставки для бизнеса, работающего на упрощенной системе налогообложения (УСН).

Такое решение принято 14 апреля на заседании регионального штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности в Севастополе.

Как прозвучало на заседании, цель принимаемых решений — поддержка предпринимателей и сохранение стабильность экономики региона. На УСН работает 60% коммерческих организаций Севастополя.

«Суть предложений — это снижение налоговой нагрузки. Мы сохранили ставки на уровне прошлого года: 4% — для системы «доходы» и 10% — «доходы минус расходы». Для отдельных категорий, таких как социальное обслуживание, здравоохранение и ИТ-сфера, ставки дополнительно снижены — до 1% и 5% соответственно», — сообщил и.о. заместителя губернатора Денис Профатилов.

Также для бизнеса в сферах образования, культуры, спорта и сельского хозяйства сохранены льготные ставки на уровне 2025 года в размере 3% и 5%.

По словам Д.Профатилова, принятые решения позволят поддержать малый и средний бизнес, но не обрушат поступление налогов в городской бюджет. При этом, сэкономленные деньги предприниматели смогут направить на развитие, модернизацию, инвестиции и зарплаты сотрудникам.

По словам губернатора Михаила Развожаева, решение принято в условиях дефицитного городского бюджета, но с намерением сохранить рабочие места и дать бизнесу четкие и понятные правила работы на этот год.

Принятые решения представят на сессии Законодательного собрания Севастополя. После депутатского одобрения пониженные ставки налога для УСН начнут действовать с 1 января 2026 года, что, по мнению членов совета, «позволит предпринимателям уже сейчас планировать свою деятельность на понятных и стабильных условиях».