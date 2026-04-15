С обвалившимися подпорными стенами поручено разобраться

Тема была поднята 14 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

--Там идет какое-то обсуждение внутрикорпоративное: стоит на балансе – не стоит... То, что они не стоят на балансе, нам же от этого не легче. Надо поставить на баланс и запланировать противоаварийные мероприятия. А потом, соответственно, какие-то капитальные. Тем более, если это действительно жизнеугрожающая ситуация. Не понимаю, что эта стена держит, но надо выехать и посмотреть... – обратился к своему заместителю Денису Профатилову губернатор Михаил Развожаев.

Он перечислил улицы, где на Северной стороне также находятся подпорные стены в аварийном состоянии: Серафимовича, Малышкина, Циолковского.

Напомним, 13 апреля подпорная стена у многоквартирного дома №26 на ул.Серафимовича обрушилась. Поскольку городские службы не могут установить, на чьем балансе стоит данное строение, никакие меры по устранению последствий не принимаются до сих пор.

Еще одна бесхозная подпорная стена, на этот раз на улице Циолковского, пребывает в откровенно аварийном состоянии, она опасно накренилась и вот-вот рухнет.