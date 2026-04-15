Расследовано убийство 25-летней давности

Находящийся в розыске житель Севастополя заочно предстанет перед судом по обвинению в убийстве, совершенном в 2000 году.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Севастополя, обвиняемого в убийстве незнакомца.

Следствием установлено, что 19 декабря 2000 года 33-летний местный житель в в баре с игровыми автоматами на ул.Большой Морской выстрелил из пистолета в голову 49-летнему мужчине. Пострадавший скончался на месте.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, а затем выехал из Крыма по заранее спланированному маршруту. Оружие убийства было обнаружено на следующий день на автостоянке возле кинотеатра «Москва».

Следователями и следователями-криминалистами совместно с коллегами из органов МВД в рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были установлены все обстоятельства совершения особ тяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск и ему заочно предъявлено обвинение в убийстве.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд.