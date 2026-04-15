Радиолюбители из 90 стран вышли на связь с Севастополем за время марафона РТРС

В ходе марафона, проходящего к 25-летию госкомпании, на позывные севастопольских станций Российской телевизионной и радиовещательной сети откликнулись радиолюбители из 90 стран.

«В Севастополе завершился пятый этап радиоэкспедиции, посвященной 25-летию РТРС. В течение двух недель в городе выходили в коротковолновый эфир несколько любительских радиостанций РТРС. На время работы им был присвоен специальный позывной RT25SE, где RT25 обозначают «25 лет Российской телевизионной и радиовещательной сети», а SE — Севастополь. Радиолюбители РТРС установили из Севастополя 3 350 связей. Позывной предприятия услышали в 90 странах», — цитирует сообщение пресс-службы компании ТАСС.

Среди тех, с кем удалось установить связь, радиолюбители из Австралии, Аргентины, Кении, Марокко, с острова Реюньон, расположенного в Индийском океане. Участники марафона провели радиосеанс и с российской полярной станцией «Северный полюс — 42», дрейфующей в Северном Ледовитом океане, — сделать это удалось через радиолюбительский искусственный спутник земли SAT RS44.

Акция проводится при поддержке Союза радиолюбителей России и продолжится еще в 10 регионах страны. Поучаствовать могут все радиолюбители. Тот, кто выполнит соответствующие условия, получит дипломы и юбилейные вымпелы.