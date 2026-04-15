Определились со сроками восстановления домов на Корчагина

Пострадавшие от взрыва дома №14 и №20 по ул.Корчагина, восстанавливают. Об этом 14 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил заместитель губернатора Павел Иено.

К 1 августа

По его информации, на Корчагина, 20 (шестиподъездный дом) на сегодняшний день выполнены работы по уборке территории, восстановлены дверные проемы и установлены двери. Всего предстоит заменить 162 оконных проема, из которых уже более 120 установлено. По пяти подъездам все окна полностью заменены.

– 16 апреля закончим работы по замене всех оконных блоков. После этого приступаем к замене стекол в подъездах. Также у нас подлежит восстановлению 50 балконов, которые необходимо остеклить. 15 апреля приступаем к данным работам и в течение месяца полностью закончим остекление всех подъездов, – доложил П.Иено.

По его словам, на этой неделе рабочие приступят к ремонту фасада дома.

Он также напомнил, что дому на Корчагина, 20 пострадало 42 квартиры, 12 из них подлежат полному восстановлению, 26 – ремонту, еще две нуждаются в мелком ремонте.

– К квартирам уже приступили, ставим окончательный срок закончить все работы по восстановлению квартир не позднее 1 августа 2026 года, – заключил П.Иено.

Не позднее 1 сентября

По дому на Корчагина, 14, с проектными решениями тоже определились.

– Закончили обследование, 25 апреля ждем проект демонтажа и после этого приступаем к демонтажу. Для себя ставим ориентир закончить закончить восстановление дома не позднее 1 сентября, чтобы люди могли заехать обратно. Пока двигаемся в графике, проблем нет, – доложил П.Иено.

Заслушав отчет заместителя, губернатор поинтересовался, организована ли коммуникация с людьми, понимают ли жители сроки окончания работ.

– На месте развернут штаб, там постоянно находятся представители подрядчика и муниципалитета. Мы доносим до них всю необходимую информацию, – ответил на вопрос П.Иено.