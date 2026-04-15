Нужны электромеханики, литейщики и сварщики

Премьер-министр Михаил Мишустин провел стратегическую сессию о прогнозе потребности и мерах по обеспечению кадрами экономики страны.

В его вступительном слове было отмечено, что в прошлом году был сформирован детальный семилетний прогноз в разрезе регионов и отраслей, профессий и квалификаций. Это позволит понимать, каких и сколько специалистов для решения текущих задач понадобится в ближайшие годы.

Результаты прогноза показали, что всё больше требуется сотрудников в основном технической направленности — это электромеханики, литейщики, сварщики. А на операторов установок и машин и других квалифицированных рабочих промышленности спрос уже сегодня превышает предложение в несколько раз!

Важно с учетом этой информации и выстраивать структуру подготовки кадров в каждом регионе.

В рамках национального проекта «Кадры» разработан широкий комплекс мероприятий. По всей стране реализуется единая модель профориентации школьников. В прошлом учебном году она охватила более 8,5 миллиона детей.

Очень важно помогать молодым людям при выборе образовательной траектории, места работы. Для этого год назад в 11 регионах запустили пилотный механизм маршрутизации — от школы до колледжа, вуза, а затем до предприятия.

Чтобы учащиеся получили больше информации о своих перспективах, карьерных возможностях, зарплате, сформированы Национальные рейтинги профессиональных образовательных учреждений по уровню трудоустройства. В единый перечень собраны более 200 самых востребованных профессий с учетом мнения основных работодателей в регионах.

Сейчас правительство в целом понимает ситуацию на рынке труда: спрос на рабочие профессии сохранится.