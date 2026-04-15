На Пасху жители Севастополя «подарили» мошенникам более 12 миллионов рублей

За четыре дня злоумышленники обманули 11 человек, используя различные схемы: займ от имени знакомого, покупки товаров и услуг в интернете, дополнительный заработок, защита и декларирование сбережений.

Самую крупную сумму отдала 39-летний торговый агент. Ей позвонил «сотрудник ФСБ» и обвинил в финансировании ВСУ, после чего запуганная женщина, пытаясь оправдать свое имя, передала злоумышленникам почти 8 млн рублей для их декларирования.

На эту же схему повелись еще двое: 47-летняя жительница Ялты и 55-летняя жительница Севастополя обогатили мошенников на 2,7 млн рублей и 2 тысячи евро и 95 тысяч рублей соответственно.

Еще четверо севастопольцев неудачно купили товары и услуги онлайн. 37-летняя домохозяйка «приобрела» мобильный телефон в одном из мессенджеров за почти 15 тысяч рублей. 42-летний предприниматель «оплатил» кунг для «Урала», а 41-летний мужчина хотел купить электросамокат.

Также мошенники обманули 39-летнего местного жителя, который за 45 тысяч рублей пытался купить «любовь», однако, после перевода девушка на связь больше не вышла.

За четыре дня также зафиксированы и единичные случаи обмана:

— 42-летний мужчина, поверив сообщению от имени знакомого, чей аккаунт взломали, и «одолжил» на указанные реквизиты 15 тысяч рублей;

— 87-летний пенсионер передал более 250 тысяч рублей на лечение племянницы, которая попала в ДТП, после звонка лжесотрудника МВД;

— 69-летняя повар поверила в рекламный звонок из якобы финансовой организации и перевела на указанные реквизиты 44,5 тысяч рублей, чтобы открыть накопительный счет и получать проценты, как дополнительный заработок;

— 18-летний парень перевел с банковского счета более 400 тысяч рублей после звонка банковского работника, который предупредил, что счет пытаются взломать мошенники.

Полиция Севастополя напоминает: не верьте необоснованно выгодным предложениям, никогда не переводите деньги на неизвестные банковские счета, доверяйте только проверенным продавцам и магазинам. Проверяйте информацию и консультируйтесь с близкими.