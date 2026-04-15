Мусор, мусор и еще раз мусор

Больше всего севастопольцев, обратившихся в ЦУР (Центр управления регионом), волнует не вывезенный мусор и спонтанно образуемые свалки. На это указал подчиненным 14 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев.

Нужен план действий

В преддверии начала курортного сезона он потребовал принятия системных решений по управляющим компаниям, а также по ГБУ «Парки и скверы».

– Очевидно, что контейнеры убираются, но все, что вокруг накидано... Надо понимать, как мы будем в предстоящий сезон наращивать количество контейнеров или вывоз налаживать. Большое количество вопросов по сельским территориям, которые являются туристически привлекательными в весеннее время: Орлиное, Любимовка. Все пишут, что контейнеров не хватает. Надо все это дело... В общем, план действий нужен, – обратился губернатор Севастополя к своему заместителю Максиму Ковалеву.

Ах, оставьте!

Тот в очередной раз начал было жаловаться на прошедшие праздничные дни и устаревшие нормы накопления, но был остановлен метафорой, что «рыба бывает либо свежая, либо тухлая, а улицы либо чистыми, либо грязными».

К тому же, людей мало волнует, укладывается ли организация по очистке улиц в существующие нормы накопления.

– Просто надо понимать и честно начинать разговор, касающийся тарифообразования и вывоза мусора. Надо считать, чтобы понимать объем необходимых дотаций, и выходить на понимание этой проблематики, – прервал его глава города.