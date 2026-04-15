Магнолия Суланжа стала красивой приметой севастопольской весны

Деревья в пору своего цветения становятся настоящими фотомоделями, а снимки больших нежно-розовых цветков разлетаются по соцсетям. Изящная, изысканная, грациозная, магнолия Суланжа по праву может называться цветущей аристократкой весеннего города.

Действительно, это удивительное зрелище: на абсолютно голом деревце ранней весной появляются огромные белые или (в нашем случае) розовые цветы. Сначала на Большой Морской, у памятника адмиралу Кузнецову, потом на площади Ушакова, в сквере между Матросским клубом и библиотекой им.Толстого.

Магнолия Суланжа — это гибрид, полученный путем опыления магнолии обнаженной и лилиецветной. Впервые этот вид был получен в местечке Шато де Фрумонт под Парижем известным французским садоводом Этьеном Суланджем в 1820 году. Отсюда и название.

Растение представляет собой широкораскидистый кустарник или деревце высотой до 4-6 м, с обратнояйцевидными около 15 см в длину листьями, бокаловидными или чашевидными цветками. У некоторых садовых форм цветки достигают до 25 см в диаметре!

Внутри цветки белые, а снаружи окраска варьирует от белой до темно-пурпурной. Цветение очень обильное до распускания листьев либо одновременно с их появлением.

Оказывается, выведено много сортов магнолии Суланжа, они различаются по окраске цветков, форме листьев, срокам цветения. Среди сортов — Brozzoni, Alexandrina, Speciosa, Sundew.

— Снимите на мой телефон эту красоту, — попросила проходящая мимо пожилая женщина, — внукам пошлю в Мурманск, у них там еще снег лежит.

Магнолия Суланжа очень выносливое растение. Оно нетребовательно к почвам, растет на кислых грунтах. Теплолюбиво, но может выдерживать снижение температуры до минус 25 градусов. Для защиты от повреждения морозами стволы рекомендуется обматывать двумя слоями мешковины. В засушливый период растение нуждается в поливе, но без застоя воды.

Справка

Род растений назван Шарлем Плюмье в честь французского ботаника Пьера Маньоля в 1703 году. В русском языке сначала использовалось название «Маньолия», которое затем трансформировалось в современное звучание.

Ботаники считают магнолии одним из древнейших цветковых растений на Земле: ее история насчитывает более 100 миллионов лет. В меловом и третичном периодах они были широко распространены до современной Арктики. Род обособился в те времена, когда пчел еще не было, цветы этих растений приспособлены к опылению при помощи жуков: плодолистики достаточно жесткие, чтобы избежать повреждения или поедания жуками.

В Европу их завезли из Америки в конце 17 – начале 18 века.

Размножают магнолии посевом семян, прививкой и черенкованием. Семена следует немедленно после созревания сеять в грунт или стратифицировать в песке в прохладном помещении. Перед посевом семена перетирают с песком для удаления мясистой оболочки и промывают в воде. Весенний посев в марте-апреле в пикировочные ящики, которые помещают в оранжерее с температурой 15-18°С. После появления третьего листочка всходы пикируют на грядки питомника, где им дают обычный уход.