Контракт на реконструкцию развязки «Огурец» расторгнут

ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя» расторгло контракт с ООО «Антей-СтройИнвест» на реконструкцию дорожной развязки на 5-км Балаклавского шоссе.

Цена контракта — З,7 млрд рублей. Подрядчиком с ноября 2021 года освоено 1,24 млрд (33,4%).

Решение об одностороннем расторжении контракта заказчик направил подрядчику 2 апреля 2026 года. В письме говорится, что на объекте работы не ведутся, выявленные ранее недостатки и нарушения графиков не устранены, на предыдущие письма реакции нет. Решение об одностороннем расторжении вступит в силу через 10 дней с даты уведомления.

14 апреля в карточке контракта на сайте госзакупок появилась информация о прекращении действия контракта №42-ЕП -2021.

Контракт в 2,4 млрд рублей на выполнение работ по реконструкции транспортной развязки на 5-м км Балаклавского шоссе, называемой «Огурец», был заключен 25 ноября 2021 года. Согласно документации срок завершения работ — 20 декабря 2025 года. Потом срок перенесли на 2027 год, а сумму контракта увеличили.