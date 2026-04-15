Двое жителей Татарстана задержаны в Крыму за помощь телефонным мошенникам

Сотрудники УФСБ в Крыму задержали двоих 18-летних жителей Республики Татарстан. По заданию украинских кураторов они арендовали квартиры для размещения SIM-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков на абонентские номера граждан России (по четыре квартиры — в Симферополе и Ялте, три — в Ялте).

В задачи злоумышленников входили установка, настройка и администрирование абонентских терминалов пропуска трафика. Устройства позволяли осуществлять телефонные звонки из-за рубежа с использованием российских номеров.

Украинские кураторы платили по 150 долларов в день каждому, также компенсировалась стоимость аренды квартир.

В ходе обследования помещений, использовавшихся для размещения оборудования, сотрудники УФСБ изъяли два 32-портовых SIM-бокса, два ноутбука, два мобильных телефона, планшет и более шести сотен SIM-карт различных операторов связи.

В результате действий участников организованной группы задокументировано три факта мошенничества в отношении граждан России, причинен крупный ущерб — на общую сумму свыше 3,8 млн рублей. Всего же выявлено более 60 фактов мошенничества, сумма ущерба — более 50 млн.

В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению соучастников задержанных, в том числе находящихся в других регионах, а также устанавливаются другие пострадавшие.

ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю в отношении двух фигурантов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК Российской Федерации — незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика, совершенное организованной группой в целях совершения иного преступления. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.