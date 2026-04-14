За техобслуживание газового оборудования нужно платить после его проведения

Из коммунальных квитанций нужно удалить строку об авансовой плате за техническое обслуживание газового оборудования.

Вступило в силу решение суда по иску прокуратуры об исключении сведений об ежемесячной плате за техническое обслуживание газового оборудования из платежных документов, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Напомним, что с 1 января 2025 года ГУП «Севастопольгаз» перешел на ежемесячную систему оплаты за техническое обслуживание газового оборудования. Стоимость работ, которые нужно выполнять раз в год, распределили на 12 равных ежемесячных платежей. В квитанции за газ появилась отдельная строка, «с целью упрощения и совершенствования прозрачности процедуры оплаты для потребителей». При этом дополнительные соглашения об изменении способа оплаты за техническое обслуживание (ТО) газового оборудования с населением не заключались. При включении в платежный документ новой строки потребители не были достоверно осведомлены об условиях договора по оказанию услуги. Правовые основания изменения оплаты в одностороннем порядке отсутствуют, посчитала прокуратура Ленинского района Севастополя.

Генеральному директору ГУП «Севастопогаз» было предложено устранить выявленные нарушения закона, однако меры приняты не были.

Прокурор района направил в суд исковое заявление о возложении на ресурсоснабжающую организацию обязанности исключить сведения о ежемесячной абонентской плате в размере 1/12 от годовой стоимости ТО газового оборудования из платежных документов, предоставляемых гражданам. Ответчик решение суда первой инстанции обжаловал. Однако Севастопольский городской суд согласился с позицией прокуратуры и отклонил доводы апелляционной жалобы.

В настоящее время судебное решение вступило в законную силу и должно быть исполнено в течение трех месяцев. Кроме этого гендиректор ГУП «Севастопольгаз» привлечен к административной ответственности за умышленное невыполнение требований прокурора.