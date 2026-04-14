В первые классы принимают в два этапа

С 1 апреля стартовал прием детей в первые классы. Он пройдет в два этапа: на первом, который продлится до 30 июня, будут принимать заявления в соответствии с местом прописки детей, на втором (с 6 июля до 5 сентября) — независимо от прописки.

Преимущественным правом на зачисление на первом этапе пользуются братья и сестры уже обучающихся школьников. Внеочередное право приема имеют дети военнослужащих, полиции, таможенных органов, сотрудники Росгвардии, дети умерших участников СВО, дети сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Перечисленными правами можно воспользоваться до 30 июня, позже они будут нивелированы, прием будет осуществляться в обычном порядке.

Особые условия приема установлены для иностранных детей, в таком случае можно подать заявления через портал Госуслуг или прислать документы заказным письмом в школу. Сами же дети же должны будут пройти тестирование на знание русского языка. В городе созданы пять центров тестирования и разработан график сдачи, но соответствующих заявлений пока не поступило.

Процедура по иностранным гражданам не распространяется на детей из Республики Беларусь и на детей работников дипломатических миссий и министерств.

По состоянию на 14 апреля в первые классы школ города принято 2390 заявлений, из них через портал Госуслуг поступило 2065, лично принесены 325.

В прошлом году в первые классы приняли 4782 ребенка.