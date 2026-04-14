В Феодосии стаи бездомных собак нападают на людей

В одном из рыболовных хозяйств обитает большое количество злобных животных, которые регулярно нападают на граждан, при этом местные власти не принимают никаких мер к разрешению проблемы.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Феодосии.

«В социальной сети сообщается о ненадлежащем отлове безнадзорных собак в городе Феодосии Республики Крым. Вблизи одного из рыболовных хозяйств на мысе Чумка обитает большое количество животных, которые регулярно нападают на граждан, однако компетентными органами мер к разрешению проблемы не принимается. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли», — сообщила пресс-служба Следкома.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.