Создадут департамент туризма и креативных индустрий

Он представил Анастасию Кравцову — нового руководителя городского управления туризма.

По словам губернатора, у А.Кравцовой большой опыт в сфере продвижения проектов правительства Москвы, связанный с развитием туристического потенциала с точки зрения креативных индустрий.

— Потому что у нас появляется новый руководитель, в структуре будет создан новый департамент — департамент туризма и креативных индустрий города Севастополя. Соответственно, Анастасия Юрьевна займется его формированием. Отрасль еще не сформирована, тем не менее она точно присутствует в Севастополе. Вот это всё нужно оформить, дать дополнительную поддержку и организовать систему включения этой креативной экономики в общую систему продвижения города Севастополя, в том числе на региональном и, не побоюсь этого слова, международном уровне. Нам точно есть, чем в этом смысле гордиться, — заявил М.Развожаев.

Он также отметил, что новый департамент будет работать в связке с департаментом экономики и с центром «Мой бизнес». Новый департамент переходит в подчинение замгубернатора Максима Ковалева.

Сама А.Кравцова после совещания сообщила журналистам, что возглавит новую и перспективную отрасль для города. На вопрос, в чем будет заключаться новизна, новый руководитель отметила развитие уже заложенного фундамента.

— Создан новый Центр искусства на мысе Хрустальный, модернизируются гостиницы, создается новая марина в Балаклаве и, безусловно, Новый Херсонес, который также является центром притяжения. Сейчас наша задача вывести эту отрасль на новый уровень, достичь больших результатов в части выгоды для региона, привлечь сюда новые инвестиции и сделать так, чтобы гости и жители города получали максимум удовольствия от развития нового направления, — прокомментировала свои задачи А.Кравцова.

Она же отметила, что намерена в своей работе отдавать приоритет проектам, которые влияют на комфорт и повышение уровня жизни севастопольцев. В правительстве Москвы она как раз и занималась продвижением туристических, культурных, а также цифровых проектов.

На вопрос об образовании, А.Кравцова сообщила, что окончила МГИМО по специальности «Туризм и гостеприимство».

В ходе аппаратного совещания также были отмечены изменения еще в трех городских управлениях: спорта, по делам молодежи и ветеринарии. С 14 апреля их статус повышен до Главных управлений.

По словам М.Развожаева, новый статус позволит всем трем структурам работать более эффективно и придаст им дополнительную значимость.

Напомним, что в Севастополе пока не принят местный закон о креативных индустриях, а также не ведется реестр субъектов креативных индустрий.