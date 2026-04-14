Скамейки исчезли незаметно

Установленные при ремонте лестницы в переулке Крепостной скамейки куда-то исчезли. Пропажи не заметили ни в департаменте городского хозяйства, ни в Ленинском муниципалитете.

Другое дело, местные жители. Им из-за крутизны подъема эти скамейки пришлись очень к месту. Но, едва привыкнув к хорошему, пришлось отвыкать.

Куда же все неожиданно пропали эти довольно массивные скамейки диванного типа? Этот вопрос «Севастопольская газета» направила в департамент городского хозяйства. В ответе сообщалось, что в департамент «не поступало уведомлений о перемещении или демонтаже указанных в запросе скамеек».

Далее горхоз разъяснял, что вопросы создания, установки, текущего ремонта и реконструкции элементов благоустройства на Ленинского муниципального округа относятся к полномочиям соответствующего муниципалитета», со ссылкой на местный закон от 29.12.2016 No314-ЗС «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями города Севастополя».

Также в ответе говорилось, что в 2026 году Ленинскому муниципальному округу было доведено финансирование на реализацию мероприятий по созданию и содержанию элементов благоустройства. По вопросам текущего состояния конкретных малых архитектурных форм и их возможного перемещения или демонтажа департамент рекомендовал обратиться в администрацию Ленинского муниципального округа.

В редакции последовали совету и обратились. Каково же было удивление, когда вместо ожидаемого разъяснения, где скамейки, сотрудники муниципалитета переадресовали вопрос прямиком в обратном направлении.

«По имеющейся информации, уличная мебель на указанном объекте была установлена и далее демонтирована за счет сил и средств департамента городского хозяйства. О причинах демонтажа скамеек в районе лестницы в переулке Крепостной местная администрация информации не имеет и направить официальный запрос в департамент городского хозяйства города Севастополя. По получению ответа будет приниматься решение о возможности размещения уличной мебели на данном объекте».

Как говорится, круг замкнулся. Но не безнадежно. Небольшой шанс, что скамейки-диваны вернутся на свое законное место все же остается.