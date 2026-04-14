Приглашают на выставку, посвященную 170-летию окончания Крымской войны

В Оборонительной башне Малахова кургана открылась экспозиция, посвященная окончанию кровопролитной Восточной (Крымской) войны, которая длилась около трех лет и унесла жизни миллиона человек.

Утром 30 (по старому стилю — 18) марта 1856 года Париж и Петербург сотряс 101 пушечный выстрел. Это был салют в честь окончания Крымской войны. В этот день участники Парижского конгресса, среди которых были представители России, Франции, Великобритании, Турции, Сардинии, Австрии и Пруссии, поставили свои подписи под мирным договором.

Крымскую войну называют «нулевой мировой». Из-за полуострова столкнулись крупнейшие мировые державы, причем Россия оказалась одна против «коллективного Запада» — Великобритании, Франции, Турции и примкнувшей к ним Сардинии, а боевые действия велись не только в Крыму, но и на Кавказе, в Дунайских княжествах, на Балтийском, Азовском, Белом и Баренцевом морях, а также на Камчатке. Самой яркой и кровопролитной страницей Крымской войны стала героическая оборона Севастополя.

На выставке «Никак нельзя сообразить, кто же тут победитель, а кто побежденный...» представлены памятные медали, монеты-жетоны, выпущенные во Франции и Великобритании, а также литографии с портретами участников Парижского конгресса и сценами празднований заключения мира, сообщила пресс-служба Музея обороны Севастополя.

Экспонаты рассказывают зрителям, как с помощью сувенирной нумизматической продукции и массовых мероприятий бывшие противники создавали в обществе образ победы над Россией, когда реальные итоги Крымской войны были далеки от изначально поставленных целей.

Посещение выставки включено в стоимость входного билета в Оборонительную башню Малахова кургана.