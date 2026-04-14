На еще один бассейн в Загородной балке выделено 300 млн рублей

Контракт на закупку оборудования для модульного бассейна ГБУ «СОК имени 200-летия Севастополя» заключило с АО «Севастопольстройпроект».

Подрядчик за 300 млн рублей в срок до 15 декабря 2026 года должен поставить и установить на предоставленную заказчиком железобетонную площадку модульное здание с бассейном. Аванс контрактом не предусмотрен.

Бассейн будет размером 25 на 16 метров с шестью дорожками. Его разместят в отдельно стоящем здании между стадионом и Дворцом водных видов спорта им.Галины Прозуменщиковой. Модульное спортивное сооружение состоит из административных помещений, раздевалок, санузлов, коридора, теплопункта, щитовой, вестибюля, тамбура и помещения ожидания.

Как объяснили в СОК, еще один бассейн нужен спорткомплексу для тренировок команды ватерполистов. Он был предусмотрен проектом, на основании которого проводилась реконструкция «СОК имени 200-летия Севастополя».