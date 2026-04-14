Готовят реестр отказников от прививок

Список вакцинированных и отказавшихся от вакцин россиян планируется использовать для подготовки разъяснительной работы, а также для повышения доступности и популярности вакцинации. Об этом 14 апреля сообщили в Минздраве РФ.

Включение в данный реестр не повлечет негативных последствий для граждан, уточнили в министерстве. Роль оператора данной базы данных возложена на Министерство здравоохранения, а к информации получат доступ органы Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Минцифры и местные органы власти.

В случае одобрения инициатива будет запущена с 1 сентября 2028 года.