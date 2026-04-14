Арестовали агента СБУ, передававшего данные о Черноморском флоте

Агента Службы безопасности Украины (СБУ), передававшего данные об объектах Черноморского флота России в Крыму, заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.

Установлено, что житель Ялты, 1993 г.р., по собственной инициативе установил контакт с представителем спецелужбы Украины и по заданию куратора посредством интернет-мессенджера Telegram передавал на подконтрольный СБУ электронный ресурс сведения об объектах Черноморского флота РФ.

«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.