Задержали хозяина «резиновой» квартиры

Участковый уполномоченный полиции по Нахимовскому району задержал 40-летнего жителя Севастополя, подозреваемого в фиктивной регистрации двух граждан Российской Федерации. Еще о пяти фиктивно зарегистрированных задержанный признался сам.

Установлено, что через знакомых к мужчине за помощью обратилась 28-летняя приезжая из Донецка. Женщине необходима была регистрация в городе для получения места в детском саду для ребенка. За денежное вознаграждение около девяти тысяч рублей хозяин прописал ее в своей квартире. В действительности она там не проживала. После удачного опыта, к нему начали обращаться и другие приезжие из Донецка, Луганска и Днепропетровска в возрасте от 25 до 44 лет, которым необходима была регистрация в Севастополе. Мужчина всем им помог, но оказалось, что полиция считает, что квартира не может быть «резиновой».

О двух фактах фиктивной регистрации стало известно участковому, который задержал злоумышленника. В отношении него отделом дознания возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».

Свою вину мужчина признал в полном объеме и чистосердечно рассказал об остальных пяти зарегистрированных в квартире гражданах, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.