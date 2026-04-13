В книжных магазинах появилась маркированная литература

С 1 марта в России вступили в силу изменения в федеральное законодательство, обязывающие маркировать книги, содержащие упоминания наркотических средств и психотропных веществ. Под действие закона попадают все книги, опубликованные после 1 августа 1990 года.

Перечень произведений, которые рекомендовано маркировать, опубликован на сайте Российского книжного союза. В список, который обновляется еженедельно, вошли классические произведения, современные бестселлеры и научно-популярные издания. На сегодня в перечне более 1600 позиций. Среди авторов — Виктор Пелевин, Сергей Лукьяненко и Маргарита Симоньян. Также в список попали произведения Карлоса Кастанеды, Стивена Кинга, Харуки Мураками, Говарда Лавкрафта, Артура Конан Дойла, Оскара Уайльда и многих других.

Согласно правилам, маркировка должна представлять собой предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке. Для книг, выпущенных до 1 сентября 2025 года, допускается использование специальных наклеек. Кроме того, вся литература с упоминанием наркотических веществ автоматически маркируется знаком «18+».

Так на книгах в севастопольских книжных магазинах действительно появились предупреждающие наклейки в виде восклицательного знака. Более подробная информация, почему книга маркирована, размещена на обратной стороне обложки. Некоторые издания дополнительно оборачивают в пленку.

За распространение произведений литературы и искусства с нарушением требований о маркировке гражданам грозят штрафы от от двух до четырех тысяч рублей, должностным лицам и ИП — от 10 до 30 тысяч, юридическим лицам — от 300 до 600 тысяч рублей. Во всех перечисленных случаях издания будут конфискованы.