Регионам выделили 10 млрд рублей на информатизацию систем здравоохранения

В 2026 году российские регионы продолжат получать федеральное финансирование на реализацию мероприятий по информатизации систем здравоохранения.

На эти цели выделено 10 млрд рублей. Средства распределены между 84 регионами. Они позволят обеспечить работу по дальнейшему взаимодействию информационных систем региональных и муниципальных медорганизаций с сервисами государственной информационной системы обязательного медицинского страхования и единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрению электронного документооборота, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта.

«Это необходимо для слаженной работы систем здравоохранения, в том числе обеспечения вызова врача на дом и записи пациентов в медицинское учреждение через портал госуслуг, формирования больничных листов, рецептов, выписок, справок и направлений в электронном виде», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина России.

Севастополю на информатизацию системы здравоохранения в 2026 году достанется 99,792 млн рублей, Республике Крым — 125,084 млн.