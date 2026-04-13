Проведут съезд русистов Севастополя, Крыма, Донбасса и Новороссии

В целях обеспечения соблюдения норм современного русского языка в 2026 году проведут съезд русистов Севастополя, Республики Крым, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей

Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС. Съезд пройдет по поручению президента России Владимира Путина, которое он дал в июле 2025 года по итогам совещания с правительством. Участвовать в съезде должны не менее 50 русистов.

Научные и прикладные исследования, согласно плану кабмина, будут проведены в интересах обеспечения соблюдения норм современного русского литературного языка, а также создания и обеспечения функционирования федеральной государственной информационной системы Национальный словарный фонд.

Ответственными назначены Минобрнауки РФ, а также региональные власти.

Мероприятие будет проходить на основе съезда русистов Республики Крым. Он проводится с 2015 года, а в 2026 году будет масштабирован за счет привлечения специалистов из Донбасса и Новороссии. Цель съезда — объединение и поддержка учителей русского языка.

Депутат госсовета Крыма, ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков ранее сообщал ТАСС, что съезд русистов должен пройти на полуострове в начале октября. По его словам, русисты, которые на Херсонщине и в Донбассе оказались в тяжелой ситуации во времена Украины, получат на съезде реальную помощь.