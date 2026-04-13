Пострадавшим от взрыва на Корчагина выделили почти 60 млн рублей

Из резервного фонда на заседании правительства Севастополя 10 апреля выделили 59,5 млн рублей для единовременной выплаты пострадавшим от взрыва на ул.Павла Корчагина, 14.

По словам губернатора Михаила Развожаева, деньги выделены в рамках чрезвычайной ситуации регионального значения. Ранее сообщалось о создании комиссии, которая должна оценить размер понесенного материального ущерба жильцами трех поврежденных от взрыва домов.

На совещании было отмечено, что в доме №20 из 162 оконных блоков уже установлено 128. Полностью эти работы обещают завершить к 15 апреля. Параллельно проводится осмотр помещений, нуждающихся в ремонте.

В доме №14 решено частично демонтировать конструкции в торце здания.

Взрыв в квартире на первом этаже жилого пятиэтажного дома №14 на ул.Корчагина произошел поздно вечером 23 марта 2026 года. Были разрушены конструкции торцевой части здания. Погибли два человека, 12 жителей дома госпитализированы, в том числе трое детей. Также серьезно пострадал расположенный напротив дом №20. Там полностью выгорели несколько квартир. В доме №16 взрывной волной выбило окна. В общей сложности повреждены 40 квартир и почти два десятка автомобилей. Без жилья остались 220 человек, в том числе 74 ребенка.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства».