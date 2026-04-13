Новый Херсонес примет школьников из 48 регионов

Решение об этом приняли в Москве на совещании по вопросам организации программы посещения школьниками из разных российских регионов музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».

В 2026 году программа будет расширена, в пилотном формате ее охват составит 48 субъектов РФ, откуда приедут более пяти тысяч школьников.

Поездки организует Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история» при поддержке Минпросвещения РФ.

Программа посещения предусматривает обзорные экскурсии по Новому Херсонесу, посещение расположенных на его территории музеев, а также Музея-заповедника «Херсонес Таврический» и Свято-Владимирского Херсонесского собора. Школьникам расскажут об историко-культурном наследии Крыма, познакомят с историей Севастополя, покажут достопримечательности города. Все это, как предполагают в Министерстве просвещения РФ, позволит укрепить межрегиональные связи и будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи.

Примерно пятую часть школьников привезут из новых регионов. Анонсируется, что в проекте также примут участие дети участников СВО и активисты Движения Первых.