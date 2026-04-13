Назван срок начала демонтажных работ в доме на ул.Корчагина, 14

Проект демонтажных работ в доме на ул.Корчагина, 14, где в конце марта произошел взрыв, планируется получить до конца апреля. Тогда же приступят к работам, сообщил на заседании правительства Севастополя исполняющий обязанности заместителя губернатора Павел Иено.

«До 24 апреля ждем проект демонтажных работ и приступаем к работам», — сказал П.Иено.

Чиновник пояснил, что придется заменить часть инженерных сетей.

Сейчас начаты ремонтные работы в других квартирах этого дома. Также ведется восстановление окон. Работы планируется завершить до 15 апреля, сообщает ТАСС.

Взрыв в квартире на первом этаже жилого пятиэтажного дома №14 на ул.Корчагина произошел поздно вечером 23 марта 2026 года. Были разрушены конструкции торцевой части здания. Погибли два человека, 12 жителей дома госпитализированы, в том числе трое детей. Также серьезно пострадал расположенный напротив дом №20. Там полностью выгорели несколько квартир. В доме №16 взрывной волной выбило окна. В общей сложности повреждены 40 квартир и почти два десятка автомобилей. Без жилья остались 220 человек, в том числе 74 ребенка.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства».