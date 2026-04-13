Художественная галерея готовит масштабную выставку Александра Дейнеки

Выбран подрядчик для организации выставки «Дейнека!» в Российской государственной художественной галереи на мысе Хрустальный. Исполнителя определили 8 апреля по результатам электронного аукциона.

Общая сумма закупки — 176 млн руб. Большая часть средств (144,8 млн руб.) пойдет на разработку дизайн-проекта, аудиовизуального контента и анимации для цифровых мозаик, видеостен, создание фильма для сферического кинотеатра, оформление выставочного пространства, разработку, производство и монтаж конструктивных элементов выставки, светотехническое оформление, мультимедийное сопровождение, транспортировку музейных предметов и предметов искусства от места их постоянного хранения до места экспонирования.

На оставшиеся 31,3 млн рублей закупят услуги обслуживания инсталляции выставки и оборудования, создания фильма для сферического кинотеатра, изготовление каталога, демонтаж выставочного пространства и транспортировки музейных предметов и предметов искусства до места их постоянного хранения.

Главной интригой выставки должно стать «тотальное иммерсионное пространство, являющееся метафорой к творчеству А.Дейнеки и воплощенное в интерьерах и пространственных решениях московской станции метро «Маяковская». Макет будет полностью совпадать с тем, что был представлен в 1939 году на всемирной выставке в Нью-Йорке. Тогда авторы получили за него гран-при. Выбор именно этой станции метро связан с тем, что мозаика для плафонов на «Маяковской» выполнена по эскизам А.Дейнеки.

Инсталляцию расположат в одном из пяти экспозиционных залов галереи, временно превратив его в перрон станции метро. В интерьере оживут мозаики художника в виде короткометражных анимационных фильмов.

Еще в четырех залах разместят произведения А.Дейнеки, собранные из разных музеев страны. Художественных полотен, эскизов и скульптур привезут более сотни, в том числе и самые известные. Некоторые картины, например «Будущие летчики» и «Оборона Петрограда», выставят сразу в двух авторских вариантах.

Выставка «Дейнека!» будет работать четыре месяца, но точная дата ее открытия пока не определена.