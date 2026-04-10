Севастополь в лидерах по количеству свалок на квадратный километр территории

Всего в Севастополе зафиксировано 129 свалок. Учитывая, что территория города 1 079,6 кв.км, то получается, что на каждые 8 квадратных километров приходится одна свалка!

В соседнем регионе — Республике Крым зафиксировано 235 свалок, при этом территория субъекта в 15 раз больше Севастополя (26,081 тысяч кв.км). Поэтому свалки тут встречаются реже — одна на территорию в 111 кв.км.

В Южном федеральном округе, куда входит Севастополь и РК, лидер по абсолютному количеству свалок — Краснодарский край. Их там 499. Но если принять во внимание, что территория края занимает 75,485 тысяч кв.км, относительное количество свалок — одна на 151 кв.км.

Всего же на конец 2025 года в России зафиксировано 8674 свалки. Эта цифра снизилась по сравнению с 2024-м годом, когда их было 8927.

Хорошая новость: темпы ликвидации свалок в стране превышают их выявление, таким образом, общее их количество в России постепенно снижается. В течение года было выявлено 9577 свалок, а ликвидировано — 9830. В Севастополе же другая статистика: за год 49 несанкционированных свалок ликвидировали, но тут же образовалась 51 новая!

Больше всего свалок в Приволжском (1691), Южном (1649) и Дальневосточном (1640) федеральных округах. Меньше всего — в Уральском (275). Ни одной свалки, согласно официальной статистике, не осталось в Татарстане, Чеченской Республике и Тульской области.

В тройке лидеров по количеству свалок на конец прошлого года среди регионов РФ кроме Краснодарского края, оказались Республика Бурятия (619 свалок) и Оренбургская область (571 свалок). Но, при пересчете относительно размера их территории (Бурятия — 351 тысяча кв.км, Оренбуржская область — 123 тысячи кв.км), этим лидерам свалочного рейтинга Севастополь не догнать.

Под свалками в документе понимаются места незаконного размещения отходов площадью более 10 кв.м и объемом более пяти кубических метров.