Поедут в «Артек» и в «Алые паруса»

Севастопольские ребята из пострадавших от взрыва домов на ул.Корчагина отправятся на отдых в федеральные детские центры.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, он «обратился к министру просвещения России Сергею Сергеевичу Кравцову с просьбой о выделении путевок для наших детей вне конкурсного отбора». Просьбу министр поддержал.

Восемь учащихся 5-11 классов 10 апреля отправят в «Артек». Один ребенок с ограниченными возможностями здоровья поедет в федеральный детский центр «Алые паруса» в Евпатории.

Еще 14 ребят из младшей школы и те, кто сейчас находятся на лечении, отправятся в «Артек» 28 мая.

«У «Артека» и «Алых парусов» есть уникальные возможности для организации досуга, оздоровления и психологической реабилитации детей. Уверен, что участие в программах лучших детских центров страны позволит этим детям не только отвлечься от пережитых событий, но и получить новые положительные впечатления и укрепить здоровье», — написал в соцсетях М.Развожаев.

Он поблагодарил министра и руководителей федеральных детских центров за поддержку.

Взрыв в квартире на первом этаже жилого пятиэтажного дома №14 на ул.Корчагина произошел поздно вечером 23 марта 2026 года. Были разрушены конструкции торцевой части здания. Погибли два человека, 12 жителей дома госпитализированы, в том числе трое детей. Также серьезно пострадал расположенный напротив дом №20. Там полностью выгорели несколько квартир. В доме №16 взрывной волной выбило окна. В общей сложности повреждены 40 квартир и почти два десятка автомобилей. Без жилья остались 220 человек, в том числе 74 ребенка.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства».

Городские власти обещали отремонтировать поврежденные квартиры за два месяца.