Нужны операторы беспилотников

На заседании превительства Севастополя 10 апреля принято постановление о повышении единовременной региональной выплаты лицам, заключившим контракт с Минобороны РФ на участие в СВО.

С 13 апреля 2026 года при заключении контракта на год и больше для службы в подразделениях войск беспилотных систем или в резерве региональная выплата составит полтора миллиона рублей. С февраля 2026 года платят 900 тысяч.

Также увеличена выплата для подписавших контракт на службу в других подразделениях — с 700 тысяч до миллиона рублей.

Для справок и заключения контракта обращайтесь пункт отбора на военную службу на ул.Коммунистической, 3а.

Телефон для справок: +7 (8692) 22-14-51.