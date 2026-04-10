Началось исследование берегов Херсонеса

Особое внимание будет уделено состоянию объектов культурного наследия в прибрежной зоне от Карантинной бухты до Песочной.

Рабочая группа музея-заповедника «Херсонес Таврический» приступила к первому этапу комплексного междисциплинарного исследования. Ученые за два года проведут мониторинг состояния береговой линии древнего города. За это время с помощью современных междисциплинарных технологий они разработают методику превентивной диагностики рисков для памятников Херсонеса в условиях морского побережья, сообщила пресс-служба музея-заповедника.

В районе Уваровской базилики исследования уже проведены: при помощи наземного лазерного 3D-сканера ученые создали детальную трехмерную модель берегового обрыва. Специалисты сопоставили ее с моделью, сделанной весной 2023 года, чтобы оценить состояние отдельных участков.

Работы по 3D-сканированию продолжатся в западном районе Херсонеса, у башни №1, а также на восточном берегу, где находится 28-я куртина — единственный хорошо сохранившийся участок приморской оборонительной линии древнего города.

Исследования с применением инновационных междисциплинарных методов проведут как на суше, так и в акватории херсонесских бухт.

Научные работы ведутся при поддержке гранта Российского научного фонда.