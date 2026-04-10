К Дню Победы ветераны получат денежную помощь

100 тысяч рублей — инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.

20 тысяч рублей — бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, признанным инвалидами.

15 тысяч рублей — гражданам из числа инвалидов войны, соответствующий статус которым был установлен согласно законодательству, действовавшему до 21 февраля 2014 года на территории города Севастополя.

10 тысяч рублей — жителям осажденного Севастополя, блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда, несовершеннолетним узникам.

Семь тысяч рублей — труженикам тыла, участникам войны, участникам боевых действий, членам семей погибших, вдовам.

Шесть тысяч рублей — инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны и участника Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, инвалидам и участникам боевых действий в период Великой Отечественной войны.

Две тысячи рублей — детям войны.

Все средства выплатят в беззаявительном порядке до конца апреля, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.