Фонтаны должны запустить 1 мая

«Парки и скверы» ищут подрядчика, который подготовит и запустит севастопольские фонтаны в этом году.

ГБУ «Парки и скверы» объявило тендер на поиск подрядчика на расконсервацию, текущее обслуживание и предпусковое восстановление 20 городских фонтанов. Окончательный срок приема заявок 16 апреля.

Предварительный срок запуска фонтанов — 1 мая. Цена контракта 40,6 миллионов рублей.

Работы будут проводиться в несколько этапов. Первый — проверка работоспособности, капитальная уборка и отладка — должен завершиться до 7 мая. Второй и третий этапы по обслуживанию водно-инженерных объектов начнутся с 1 мая и продлятся до конца месяца. Начиная с 1 октября — фонтаны начнут консервировать на зиму.

Тем временем фонтаны Нового Херсонеса обещают запустить 12 апреля в 19:27. Как сказано в сообщении пресс-службы музейно-храмового комплекса: «Эта торжественная церемония символизирует рождение огня и воды в честь празднования Светлого Христова Воскресения».

А в Ялте фонтаны начали работать 1 апреля.