Фирма из Нижнего Новгорода ищет проектировщика для газопровода на Фиоленте

Документацию о поиске подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство кольцевого газопровода высокого давления от ГРС-1, через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья, Севастополь» разместило 10 апреля на портале госзакупок ОАО «Гипрогазцентр».

Максимальная цена закупки не должна превышать 32,99 млн рублей, а место выполнения работ — Нижний Новгород. Через две минуты после размещения объявления, закупка была завершена.

Напомним, что контракт на строительство газопровода через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья в этот раз (уже третий!) в декабре 2025 года севастопольские власти заключили с ОАО «Белтрубопроводстрой». В этот раз прокладка трубы обойдется почти в три миллиарда рублей.

Что касается ОАО «Гипрогазцентр», то на сайте предприятия говорится, что оно проектирует газопроводы еще с 60-х годов прошлого века. В портфолио — «Сила Сибири», «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», «Южный поток» в Венгрии. В апреле 2013 года АО «Гипрогазцентр» открыло представительство в Республике Беларусь и получило белорусскую лицензию, что дало институту право осуществлять практически все виды проектной деятельности в газовой отрасли на территории республики.