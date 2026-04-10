Чернореченское водохранилище ждет комплексное обследование

Севастопольский водоканал заключил контракт с московским ООО «Альянс» на выполнение работ по разработке и экспертизе декларации безопасности, проведению комплексного обследования с оценкой прочности и устойчивости комплекса гидротехнических сооружений Чернореченского водохранилища. Результатом работы станет внесение сведений по комплексу ГТС Чернореченского водохранилища в Российский Регистр ГТС.

В состав комплекса гидротехнических сооружений водохранилища входят плотина, водозаборное сооружение, бетонная водосливная плотина, неэксплуатируемый донный водовыпуск, оградительная дамба, дамба.

Цена контракта 23,5 миллиона рублей. Срок окончания выполнения всех работ — 15 декабря 2026 года.

Чернореченское водохранилище построено в 1956 году на реке Черной в центре Байдарской долины и является основным источником водоснабжения Севастополя. Максимальная наполняемость водохранилища составляет 64 млн куб.м, критическая — 7 млн куб.м.