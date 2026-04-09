«Золотой Меркурий» — за упаковку

Севастопольское ООО «Центр упаковки и дизайна» стало лучшим в регионе по итогам национальной премии в сфере предпринимательства «Золотой Меркурий». Компания заняла первое место в номинации «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса» в сфере производства потребительской продукции за 2025 год.

— Мы всегда стараемся идти в ногу со временем, обеспечивая клиентов современной упаковкой из гофрокартона по последним стандартам. Разрабатываем и уникальные упаковочные решения под особые задачи клиента. Для этого постоянно модернизируем производство и повышаем компетенции сотрудников, — прокомментировал победу генеральный директор компании Юрий Пефтиев.

По его словам, участие в подобных конкурсах позволяет объективно оценить вклад бизнеса в экономику региона и выявить зоны для роста. Руководитель предприятия-победителя предложил создать рейтинг лучших севастопольских предприятий.

— Считаю, что стоит создать так называемый рейтинг ТОП-100 предприятий Севастополя по различным критериям: количество налоговых отчислений, темпы прироста прибыли, количество вложенных инвестиций, социальных трат. Таким образом мы увидим, какие предприятия являются экономико образующими, и чем их можно стимулировать, чтобы бюджет получал ещё больше поступлений, и, соответственно, росло благосостояние населения», — добавил Ю.Пефтиев.

«Центр упаковки и дизайна» представит Севастополь на федеральном этапе конкурса в Москве. Итоги будут подведены 15 июня.