Снова открыты турмаршруты по Ай-Петри

С апреля ФГБУ «Заповедный Крым» открыл для посещения туристский маршрут, экологическую тропу и турстоянку на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. Пройти их можно самостоятельно.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым», снят запрет на посещение маршрута «По плато Ай-Петри». Этот пешеходный маршрут повышенной сложности (29,35 км) через заповедник обустроен беседками, местами для сбора мусора.

Для ночевки теперь доступна туристическая стоянка «У кордона Ай-Петри» (платная услуга). Посещение рекомендуется с детьми старше 14 лет.

Туристам также открыли доступ к экологической тропе «К зубцам Ай-Петри». Этот пешеходный маршрут протяженностью в километр можно пройти за полтора часа. Тропа ведет через вековой буково-грабовый лес к одному из главных символ Крыма, расположенном на высоте 1234 метра над уровнем моря.

Для посещения объектов Ялтинского горно-лесного заповедника требуется оформить разрешение на сайте «Заповедного Крыма». Для жителей полуострова и ряду льготных граждан оно бесплатное, для остальных установлен фиксированный тариф.