Росгидромет испытывает разработанные в СевГУ средства мониторинга погоды

Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды начали опытную эксплуатацию метеорологических приборов, разработанных в Севастопольском государственном университете, и рассматривают возможность массово внедрить их в России.

Об этом заявил во время Открытого диалога с сенаторами Совета Федерации глава ведомства Игорь Шумаков.

Разработанные в СевГУ гидрометеоприборы в начале 2026 года включены в Госреестр и могут использоваться на всей территории РФ, а в 2025 году в госреестр Минцифры включен специализированный софт «Каскад ГМ» — также разработка севастопольцев. Приборы — метеорологический комплекс «Метеодозор», который регистрирует параметры воздушной среды (включая качество воздуха), а также буй для мониторинга состояния прибрежных морских вод «ПБ-21.05». Разработки выполнялись в рамках программы «Приоритет 2030» и программы деятельности НОЦ мирового уровня «МореАгроБиоТех». Оба прибора являются импортозамещающими.

Аналогов разработанного в СевГУ буя на рынке сейчас нет, сообщила пресс-служба университета. В отличие от работающих в пресной воде устройств он ориентирован на агрессивную морскую среду, может фиксировать сразу несколько параметров: температуру воды, мутность и другие. При определенной методике анализа, по косвенным признакам и оснащая дополнительными датчиками, его можно использовать даже для индикации разливов сточных вод и других инцидентов.

Комплекс «Метеодозор» превосходит подобные ему устройства по числу параметров: обычно один прибор фиксирует только один комплекс величин, например, метеоданные или концентрации различных веществ, а севастопольская разработка может делать это одновременно, и, более того, есть возможность легко оснастить его дополнительными датчиками измерения по запросу заказчика. Кроме того, комплекс обеспечен системой автономного питания.

«Мне сейчас коллеги подсказали, что начинаем опытную эксплуатацию нескольких образцов, с тем, чтобы посмотреть, как это будет, как они поведут себя уже в полевых условиях государственной наблюдательной сети. Потому что мы можем принять новое оборудование, даже если оно сертифицировано, лишь проведя его опытную эксплуатацию все четыре сезона: зима, лето, осень и весна. Если [оборудование] это все выдерживает, значит, мы тогда начинаем массово закупать. Массово, опять же, зависит от бюджета, но, надеюсь, у нас будет бюджет на покупку этих станций», — сказал И.Шумаков.

Глава Росгидромета также отметил разработанную в СевГУ систему «Каскад ГМ».

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории «Региональные климатические системы» Владислав Евстигнеев сообщал, что этот софт предназначен для обработки полного объема первичных данных наблюдений за окружающей средой и стал первым допустимым для использования в госорганизации отечественным продуктом в своей сфере. Ознакомившиеся с ним представители Росгидромета уже отмечали удобство и перспективность этого программного обеспечения.

И.Шумаков добавил, что уже подписано трехстороннее соглашение между СевГУ и подведомственными Росгидромету Государственным океанографическим институтом им.Зубова и «Всероссийским научно-исследовательским институт гидрометеорологической информации – Мировым центром данных». Оно предполагает, что сотрудники учреждений будут совместно работать над созданием и развитием информационно-программного обеспечения, прежде всего для гидрометеорологических наблюдений.