Поведение школьников будут оценивать по трехуровневой системе

Подведены итоги апробации модели оценки поведения школьников, в которой участвовали более 40 тысяч учеников 1-8-х классов и двух тысяч педагогов. Ожидается, что в 2026/27 учебном году оценивать поведение школьников будут в 10 школах каждого региона России, а далее эту модель введут во всех общеобразовательных организациях страны, сообщила пресс-служба Министерства просвещения России.

При выставлении оценки за поведение будет учитываться соблюдение учеником дисциплины, а именно — участие в уроках без нарушения правил, опозданий, разговоров вне темы, использования мобильных телефонов; следование распорядку школы во внеурочное время; социальное взаимодействие: умение работать в команде, разрешать конфликты, проявлять эмпатию; личностные качества: ответственность, забота о школьном имуществе, участие в общественно полезном труде; учебная активность: готовность к урокам, выполнение домашних заданий, конструктивная обратная связь с учителем и одноклассниками, а также активное участие в школьных мероприятиях и проектах, в том числе в занятиях «Разговоры о важном», «Россия – мои горизонты», в проектах «Движения Первых».

Тестирование оценки поведения проходили в 89 школах семи регионов. Педагоги использовали разные модели оценивания: двухуровневую (зачет-незачет), трехуровневую (образцовое, допустимое, недопустимое) и традиционную — пятиуровневую.

В результате трехуровневая система выбрана как наиболее оптимальная. Она обеспечивает достаточную дифференциацию между социально одобряемым поведением, поведением, требующим коррекции, и нарушением норм безопасности и прав других участников образовательного процесса. Также эту систему посчитали наиболее объективной, прозрачной, обладающей гибкостью и профилактическим потенциалом.