Подкорректировали закон о ветеринарно-санитарном благополучии

Депутаты заксобрания на пленарном заседании 7 апреля внесли поправки в региональный закон «Об эпизоотическом и ветеринарно-санитарном благополучии Севастополя». Изменения коснулись двух статей, регулирующих вопросы проектирования, строительства и ремонта объектов для содержания животных, а также вопросы изъятия животных и продукции животного происхождения при ликвидации особо опасных болезней.

Поправки предложил комитет по городской инфраструктуре Законодательного собрания во главе с депутатом Павлом Харламовым, который и представил законопроект коллегам-парламентариям. По его словам, необходимость внесения изменений всего лишь рутинная, техническая процедура.

Но почему именно сейчас севастопольский парламент озаботился внесением данных поправок? Ведь местный закон был принят в 2015 году, а поправки решили внести только сейчас. Свои предположения о сроках и целях корректировки высказал депутат-коммунист Василий Пархоменко.

— Скажу честно, хотел бы услышать этот доклад от специалистов в этой области. Все-таки я понимаю, что поправки вносятся в связи с теми событиями, которые произошли в этом году в Иркутской и других областях, связанные с массовым забоем скота, — заподозрил парламентарий.

Он поинтересовался, гарантирует ли автор законопроекта стопроцентную компенсацию владельцу скота, изъятого в предусмотренных законом ситуациях? Тем более, что в правленой статье есть множество нюансов, которые могут поставить под сомнения возмещение всей стоимости.

П.Харламов культурно, но с раздражением ответил на высказанные подозрения.

— Наши поправки к законопроекту не являются чем-то новым и полностью соответствуют федеральным. По сути, мы приводим наш закон в состояние согласованности с федеральным законом. Соответственно, давать какие-то оценочные комментарии с точки зрения насколько актуальна методика исчисления компенсаций, а тем более приносить гарантии в случае изъятие скота по ветеринарным показателям фермеру или владельцу за полную или неполную компенсацию мы не можем. У нас идет техническая процедура, — повторил цель изменения закона П.Харламов.

Прояснить ситуацию также попробовал руководитель управления ветеринарии Севастополя Николай Дмитриев, но тоже получилось не очень.

— Раньше, до внесения поправок в федеральный закон... для отчуждения скота требовалось мое представление — представление органа исполнительной власти на губернатора... и в связи с этим скот изымался... Сейчас делается представление на орган Россельхознадзора, и он дает добро на изъятие скота. Компенсация в этом случае рассчитывается на основании средней рыночной цены того вида продукции, которая изымается, или поголовье скота. Поэтому ничего не меняется, меняется только порядок, — объяснил главный ветеринар Севастополя.

В феврале-марте 2026 года в Сибири, прежде всего в Новосибирской области, а также Поволжье началось массовое изъятие и уничтожение скота. Животных усыпляли и сжигали, в ряде районов введен режим ЧС и карантин. Официально власти объясняли происходящее борьбой с опасными инфекциями: пастереллезом и бешенством. Ветеринарные службы уверяли, что уничтожение скота — вынужденная мера, необходимая для локализации инфекции; предотвращения распространения болезни на другие регионы а также защиты продовольственной безопасности. Но люди в официальную версию не верили. По их словам, изъятия происходили с нарушением закона.