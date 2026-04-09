Главная Новости Жизнь Краеведение

Памятники Братского кладбища начнут реставрировать

Хрулёва Инга

В этом году восстановят 35 старинных захоронений. В дальнейшем планируют реконструировать более шести сотен памятников защитникам Севастополя периода Первой обороны.

О том, что старые захоронения на мемориальном Братском кладбище на Северной стороне начнут приводить в порядок, сообщил губернатор города Михаил Развожаев: «На выделенные деньги в этом году планируем восстановить первые 35 памятников защитникам города, павшим в годы Крымской войны. Это не просто могилы, а часть нашей истории, поэтому подход будет особо бережным».

Гадоначальник сообщил, что уже проведены исследования и заключены договоры на разработку проекта. Научно-методическим советом при Севнаследии одобрено 10 эскизных проектов, на которые поступили первые заключения государственной историко-культурной экспертизы.

«Для всех памятников готовят проекты комплексной реставрации, тем не менее, с каждым из них будут работать индивидуально. Важно учесть всё: в каком он состоянии, что говорят архивы, как сильно изменился его облик со временем, что показали научные изыскания. В первую очередь, конечно, займутся теми захоронениями, которые сейчас находятся на грани утраты», — уточнил М.Развожаев.

Восстановление первых 35 объектов станет началом большой работы по сохранению мемориального комплекса на Северной стороне города. Над общей концепцией реставрации кладбища работают специалисты. В планах восстановление более 600 памятников. Восстановительные работы ведутся по государственной программе «Развитие культуры».

Первый десяток и еще 25

В конце прошлого года Специализированная служба по вопросам похоронного дела Севастополя, которая занимается содержанием и уборкой территории мемориального Братского кладбища защитников Севастополя 1854-1855 годов, заключила контракт с индивидуальным предпринимателем из Московской области Сергеем Ильченко на разработку научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия на Братском кладбище. Срок выполнения — 1 июня 2026 года.

В перечне на реставрацию 10 объектов 19 века: памятники на могилах майоров Бутовского и Левшакова, подпоручика Дерюгина, подполковника Казаринова, капитанов Коризно и Трояновского, капитана Нелидинского, прапорщиков Новицкого и Плескачевского и на общей могиле лейтенанта Челеева и мичмана Ролета. Цена контракта 6,43 млн рублей.

В конце марта предприниматель С.Ильченко получил еще один контракт от специализированной похоронной службы Севастополя на разработку научно-проектной документации по охране уже 25 памятников культурного наследия на Братском кладбище. Цена нового контракта 15,5 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены до 30 июня.

Продолжая работу на сайте, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Принять