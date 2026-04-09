Памятники Братского кладбища начнут реставрировать

В этом году восстановят 35 старинных захоронений. В дальнейшем планируют реконструировать более шести сотен памятников защитникам Севастополя периода Первой обороны.

О том, что старые захоронения на мемориальном Братском кладбище на Северной стороне начнут приводить в порядок, сообщил губернатор города Михаил Развожаев: «На выделенные деньги в этом году планируем восстановить первые 35 памятников защитникам города, павшим в годы Крымской войны. Это не просто могилы, а часть нашей истории, поэтому подход будет особо бережным».

Гадоначальник сообщил, что уже проведены исследования и заключены договоры на разработку проекта. Научно-методическим советом при Севнаследии одобрено 10 эскизных проектов, на которые поступили первые заключения государственной историко-культурной экспертизы.

«Для всех памятников готовят проекты комплексной реставрации, тем не менее, с каждым из них будут работать индивидуально. Важно учесть всё: в каком он состоянии, что говорят архивы, как сильно изменился его облик со временем, что показали научные изыскания. В первую очередь, конечно, займутся теми захоронениями, которые сейчас находятся на грани утраты», — уточнил М.Развожаев.

Восстановление первых 35 объектов станет началом большой работы по сохранению мемориального комплекса на Северной стороне города. Над общей концепцией реставрации кладбища работают специалисты. В планах восстановление более 600 памятников. Восстановительные работы ведутся по государственной программе «Развитие культуры».

Первый десяток и еще 25

В конце прошлого года Специализированная служба по вопросам похоронного дела Севастополя, которая занимается содержанием и уборкой территории мемориального Братского кладбища защитников Севастополя 1854-1855 годов, заключила контракт с индивидуальным предпринимателем из Московской области Сергеем Ильченко на разработку научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия на Братском кладбище. Срок выполнения — 1 июня 2026 года.

В перечне на реставрацию 10 объектов 19 века: памятники на могилах майоров Бутовского и Левшакова, подпоручика Дерюгина, подполковника Казаринова, капитанов Коризно и Трояновского, капитана Нелидинского, прапорщиков Новицкого и Плескачевского и на общей могиле лейтенанта Челеева и мичмана Ролета. Цена контракта 6,43 млн рублей.

В конце марта предприниматель С.Ильченко получил еще один контракт от специализированной похоронной службы Севастополя на разработку научно-проектной документации по охране уже 25 памятников культурного наследия на Братском кладбище. Цена нового контракта 15,5 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены до 30 июня.