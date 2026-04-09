Эксперты обсудили, как противостоять дронам и бэкам

В Севастополе 8 апреля прошла научно-техническая конференция Межведомственного экспертного совета (МЭС) по безопасности морских подводных трубопроводов и портовой инфраструктуры — противодействие антропогенным угрозам и обеспечение защищенности.

В условиях текущей военно-политической обстановки и роста террористических угроз со стороны недружественных стран защита подводных объектов, портовой инфраструктуры и нефтегазового комплекса Российской Федерации приобретает особую актуальность. Применение беспилотных технологий, подрыв и захват российских танкеров, удары беспилотниками по портовой инфраструктуре на Балтике и Черном море, попытки уничтожить Турецкий и Голубой потоки, изолировать Калининград, пересмотреть конвенцию Монтре — далеко не все вызовы, с которыми сталкивается Россия. Эти угрозы требуют оперативных решений и противодействия.

Конференция объединила усилия профильных специалистов для выработки эффективных мер противодействия существующим рискам.

О важности таких экспертных встреч рассказал «Севастопольской газете» заместитель председателя МЭС по безопасности морских подводных трубопроводов и объектов Виктор Лещенко.

— Идет война и надо консолидироваться. Против нас выступает враждебный коллективный разум. Ему можно противопоставить только свой собственный разум и свои технологии. Война меняется, меняются технологии. Хотим всё это обсудить между собой, а самое главное, научиться взаимодействовать между предприятиями, научными коллективами и администрацией, — объяснил цель мероприятия В.Лещенко.

Эксперт уточнил, что на конференции рассмотрят антропогенные и техногенные угрозы подводной инфраструктуре портов Республики Крым и Севастополя, покажут новые разработки в области защиты портовой и подводной инфраструктуры побережья, расскажут об уже изготовленных проектах и изделиях, а также выработают нормативную базу для более эффективной защиты побережья Азово-Черноморского бассейна.

Председатель Законодательного собрания Севастополя Владимр Немцев отметил, что место проведения конференции выбрано неслучайно.

— Для нас очень важно, что острые вопросы безопасности, которые актуальны для страны и Севастополя, рассматриваются именно здесь, в городе Русской Славы. Мы понимаем, что значит, держать оборону: город практически находится на передовой, подвергается постоянно беспилотным атакам и ударам ракетами, — подчеркнул В.Немцев.

Он напомнил, что в 2015 году коллективным Западом был возрожден проект по морской блокаде нашего государства — «Триморье». Это военно-политическая инфраструктура в виде объединения 13 государств в треугольнике между Балтийским, Черным и Адреатическим морями, включающая в себя систему ассоциированных членов и стратегических партнеров. На фоне специальной военной операции эта организация приобретает масштаб глобального геополитического проекта, который может выступать плацдармом в наступательной политике в отношении нашей страны.

— Все угрозы, исходящие из недружественных стран, прежде всего, имеют цель подорвать экономическую потенциал и обороноспособность нашей страны. Поэтому уязвимость портовой инфраструктуры, подводных трубопроводов требует постоянной бдительности, внимания и выработки новых современных комплексных и эффективных мер противодействия. Обмен мнениями, знаниями, диалог между экспертами, научным сообществом, специалистами силовых структур, Министерства обороны и представителей властей будут способствовать выработке комплексного подхода для решения этих вопросов. Конференция — станет серьезной площадкой, на которой будут выработаны эффективные решения, — считает спикер севастопольского парламента.

Основными темами закрытых обсуждений стали разработка и создание комплексных систем защиты морской инфраструктуры (физическая, информационная, технологическая безопасность), практика разминирования и ликвидации взрывоопасных предметов на критических объектах, решения по борьбе с БПЛА, беспроводная передача энергии для автономных систем, интеграция кибербезопасности в общую архитектуру защиты.

По итогам конференции были сформированы рекомендации МЭС, направленные на повышение защищенности стратегической инфраструктуры региона.

Справка

МЭС — независимый научно консультативный и экспертный орган, отвечающий за обеспечение безопасности морских подводных трубопроводных систем — стратегически важных объектов экономики России. Основной целью деятельности МЭС является обеспечение научно-методологического и технологического суверенитета нормативной базы обеспечения безопасности и повышения защищенности от аварий морских подводных трубопроводных систем Российской Федерации.