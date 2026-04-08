Владельцы подпольного интернет-казино наказаны

В Севастополе суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной организации азартных игр.

Двое мужчин в возрасте 26 и 28 лет признаны виновными в организации и проведении азартных игр с использованием интернета вне игорной зоны группой лиц по предварительному сговору для извлечения дохода в крупном размере.

Мужчины с февраля по декабрь 2024 года арендовали офис на ул.Сельской в Севастополе, установили в нем компьютерное оборудование и подыскали нескольких администраторов. Казино работало под видом курсов по трейдингу криптовалют и инвестициям. В действительности злоумышленники за денежное вознаграждение предоставляли клиентам возможность участвовать в виртуальных азартных играх. Совокупный доход от интернет-казино составил более 2,6 млн рублей.

Работа нелегального игорного заведения пресечена сотрудниками полиции совместно со следователями регионального подразделения СК России при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР «Сокол». В ходе следственных действий изъяты мобильные телефоны, оборудование для видеонаблюдения, 18 системных блоков и мониторов.

Гагаринский районный суд Севастополя назначил виновным 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 100 тысяч рублей каждому. Кроме того, согласившись с позицией государственного обвинителя, суд конфисковал у осужденных преступный доход в размере свыше 2,6 млн рублей в полном объеме.

Материалы в отношении иных соучастников выделены в отдельное производство, говорится в сообщении пресс-служба прокуратуры Севастополя.